bela krajina

Lepo urejeno, a za nekatere moteče

22.7.2024 | 19:30 | M. Glavonjić

Metlika - Septembra leta 2011 je na nekoč prestižnem in najbolj urejenem kopališču ob Kolpi, kopališču Metlika, takratni predsednik Turističnega društva Metlika Anton Černič zbranim predstavil načrt njegove obnove. Žal je projekt kljub zagotovljenim 30 tisočakom – občina bi morala k temu takrat primakniti komaj omembe vreden petodstotni delež –, s katerimi bi uredili dostop do vode, stopnice, obračališče, priveze za čolne in ploščad za t. i. metliški tenis, obtičal v predalu.

Nekoč se je na tem prostoru v vročih poletnih dneh trlo kopalcev, danes kljub urejenosti ni gneče. (Foto: M. G.)

Tako je ostalo vse do leta 2020, ko je lokalna skupnost poglobila strugo reke Kolpe na slovenski strani od mostu proti Križevski vasi v skupni dolžini približno 400 metrov. V naslednjih treh letih so za oživitev javnega prostora uredili še električne in komunalne priključke, obnovili poškodovano brežino, očistili ploščad in pritok Sušica, zamenjali igrala, kupili dva premična objekta, uredili prostore za piknike, postavili nove klopi, koše in pitnik ter zasadili 14 dreves.

Občina Metlika zadnja leta veliko vlaga v nove vsebine – Te dni manj kopalcev

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj