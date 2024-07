družabno

Domen in Aljaž

22.7.2024 | 14:30 | Milan Glavonjić

Na mednarodnem festivalu Dein Lied (Tvoja pesem) v Bad Windsheimu v bližini Nürnberga v Nemčiji, na katerem se že od leta 2014 s pesmijo predstavljajo vse evropske države, je leta 2022 prvič nastopil tudi Aljaž Vesel, v Nemčiji živeči Sodražan in evropsko uveljavljen tenorist. Petje je študiral na Univerzi za umetnost v Zürichu in februarja 2019 diplomiral iz glasbene pedagogike. Takrat je zastopal Slovenijo, v obveznem programu pa je ob prepevanju slovenskih pesmi v roke vzel harmoniko in se spomnil časov, ko je na začetku glasbene poti v domačem kraju z očetom Daretom in prijatelji igral na diatonično harmoniko. To je direktorja festivala tako navdušilo, da je Aljaža povabil na gala koncert, ki so ga pripravili ob 10-letnici festivala. Sodražan je vtise s tega nepozabnega dogodka delil tudi z Domnom Kljunom, lanskim zmagovalcem šova Slovenija ima talent, ki je v zadnjem letu postal znan »suhorobar«. Srečala sta se v ribniškem gradu, kjer je Domen ob koncu tedna na drugih letošnjih Grajskih večerih zbral več kot 1.200-glavo množico zvestih poslušalcev, tudi ob prepevanju lastne skladbe Le s teboj. Preprost fant s Pustega Hriba nad Ortnekom, ki poleg petja obožuje tudi domačo kmetijo in konje, je dal vse od sebe. »Tega res nisem pričakoval. Ostal sem brez besed,« je po tem, ko so ugasnile odrske luči, dejal Domen, ki ima pred sabo številne načrte. Med drugim bo nastopal tudi na porokah, kar bo posebna izkušnja.

