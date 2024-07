šport

Pokal v rokah Novomeščanov

21.7.2024 | 21:45 | I. V.

Novo mesto - Atleti novomeške Krke so uspešno tekmovali tudi drugi dan Atletskega pokala Slovenije v Mariboru in v moški konkurenci obdržali vodstvo, s katerim so zaključili prvi dan tekmovanja. Uspeh fantov so s tretjim mestom dopolnila dekleta.

Tadej Hribar (Foto: arhiv/I. Vidmar)

Tokrat se je z zmago v posamični disciplini izkazal Tadej Hribar, ki je v odsotnosti olimpijca Kristijana Čeha kljub zanj povprečnemu izidu 55,59 m zlahka zmagal v metu diska. Zmagal je tudi Jaka Hace v skoku v višino.

Izidi, ekipno, moški: 1. Krka Novo mesto 345, 2. Mass Ljubljana 322, 3. Velenje 120; ženske: 1. Mass Ljubljana 260, 2. Velenje 139, 3. Krka Novo mesto 101.

Posamično, moški, 200 m: 1. Andrej Skočir (Mass) 20,91, 2. Matevž Šuštaršič (Krk) 21,01;

800 m: 1. Anže Svit Požgaj (Slv) 1:51,50;

3000 m: 1. Vid Botolin (Kla) 8:18,85, 2. Primož Kobe (Krk) 8:41,52;

400 m ovire: 1. Mitja Zubin (Pir) 51,69;

4x400 m: 1. Mass Ljubljana 3:15,46 ... 3. Krka Novo mesto 3:21,98;

višina: 1. Jaka Hace (Krk) 1,96

palica: 1. Robert Renner (Mass) 5,10, 2. Jak Rovan (Bre) 5,00

troskok: 1. Maj Cizera Turk (Gor) 14,91

disk: 1. Tadej Hribar (Krk) 55,59;

kopje: 1. Filip Dominković (Vel) 76,26, 2. Anže Durjava (Mass) 71,30;

ženske, 200 m: 1. Pika Bikar Kern (Tri) 23,64;

800 m: 1. Lea Haler (Mass) 2:13.25;

3000 m: 1. Liza Šajn (Slv) 9:34,25;

400 m ovire: 1. Aneja Simončič (Mass) 59,01;

4x400 m: 1. Mass Ljubljana 3:48,60;

palica: 1. Tina Šutej (Kla) 4,50 ... 3. Lara Zupanc (Bre) 3,40;

troskok: 1. Neja Filipič (Mass) 14,18, 2. Urša Matotek (DTo) 12,43, 3. Iva Šiško (DTo) 11,97

krogla: 1. Nuša Lužnik (SlG) 12,87, 2. Karla Jerič (Krk) 11,71;

kladivo: 1. Zoja Šušteršič (Mass) 52,41 ... 3. Anamarija Klemenčič (Krk) 44,38.

‹ nazaj