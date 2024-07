šport

Tudi Novomeščani za Guinessov rekord

21.7.2024 | 12:00 | Š. D.

Novo mesto - Šahisti novomeškega šahovskega društva Krka so se na mednarodni dan šaha pridružili poskusu postavljanja Guinnessovega rekorda v največjem številu odigranih šahovskih partij v 24 urah.

Novomeški šahisti so se na mednarodni dan šaha pridružili poskusu postavljanja Guinnessovega rekorda. (Foto: Luka Rifelj)

Šahisti so na turnirju v Novem mestu prispevali 72 partij, ki se bodo uradno štele za postavitev novega rekorda. Če so uspešno postavili Guinessov rekord, bodo izvedeli v naslednjih dneh, do polnoči pa lahko tudi vi svoje partije še vedno prispevate z igranjem na največjih spletnih šahovskih portalih.

Na turnirju je nastopilo 16 udeležencev, najboljši pa so bili tokrat Urban Zupančič, Ivan Vardić in Janez Medvešek.

‹ nazaj