gospodarstvo

Razmere v podjetjih, organizacijah in letalskem prometu se umirjajo

20.7.2024 | 19:10 | STA

Potem ko je bil svet v petek priča enemu največjih informacijskih zlomov v zadnjih letih, ki je prizadel letalske družbe, podjetja in medije (med drugim tudi novomeško Krko in ljubljansko letališče), v letalskem prometu danes ni več večjih težav, vnovič je steklo tudi poslovanje v gospodarstvu in drugih organizacijah.

Foto: Instagram

V petek je zaradi t. i. modrega zaslona smrti, ki se je zaradi pomanjkljive posodobitve protivirusnega programa podjetja CrowdStrike pojavil na milijonih zaslonov naprav z operacijskim sistemom Windows, po vsem svetu prišlo do zastojev v letalskem prometu in dolgih vrst na letališčih, težav pri bančnih transakcijah in številnih drugih zapletov.

Uradniki na številnih letališčih v Evropi, Aziji in ZDA danes poročajo, da so se razmere večinoma vrnile v normalno stanje. Ponekod sicer še vedno beležijo zastoje, ki jih odpravljajo še od petka, vendar pa dolgih vrst ni več, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prizadeti so bili tudi mediji, ki danes prav tako ne poročajo več o težavah.

Iz poročil z Nizozemske in Velike Britanije je medtem mogoče sklepati, da so motnje morda vplivale na zdravstvene sisteme v obeh državah, kar po navedbah AFP pomeni, da posledice še niso v celoti znane.

Po navedbah podjetja Microsoft so se težave začele že v četrtek zvečer. Povzročila jih je pomanjkljiva posodobitev protivirusnega programa podjetja za kibernetsko varnost CrowdStrike, ki je danes v objavi na svoji spletni strani potrdilo odgovornost za tehnične težave.

Podjetje je sporočilo še, da so težavo s posodobitvijo zdaj odpravili, vendar bo za popolno vzpostavitev normalnega delovanja potrebnih nekaj dni.

Direktor George Kurtz je ob tem za ameriško televizijo CNBC dejal, da se želi "osebno opravičiti vsem organizacijam, skupinam in posameznikom, ki so bili prizadeti".

Strokovnjaki v več državah so ob tem opozorili, da se je po izpadu povečalo število goljufij in poskusov kraje podatkov, med katerimi so kriminalci ljudem ponujali pomoč pri ponovnem zagonu računalnikov in od njih zahtevali osebne ali finančne podatke. Pristojni organi v Veliki Britaniji in Avstraliji ljudi pozivajo, naj bodo pozorni na sumljiva sporočila, klice in spletne strani.

‹ nazaj