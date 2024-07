dolenjska

Novo igrišče z umetno travo

20.7.2024 | 17:00 | Rok Nose

Trebnje - Nogometno igrišče z naravno travo na Cvibljah je že precej dotrajano, zato namerava Občina Trebnje nanj položiti umetno travo in urediti tudi ustrezno odvajanje vode. S tem bi izboljšali razmere za treninge in tekme, kajti ob deževju in slabšem vremenu morajo trebanjski nogometaši domače tekme igrati drugje.

Dejan Smuk (Foto: R. N.)

Po besedah predsednika trebanjskega nogometnega kluba Dejana Smuka so pred leti ob pomoči staršev in otrok z udarniško akcijo na nekdanji deponiji Cviblje naredili obstoječe igrišče, veliko 106 × 60 m. A zob časa je travnato površino doslej že precej načel.

Naložba je ocenjena na 453.000 evrov.

