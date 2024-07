družabno

Pridna Ema

20.7.2024 | 16:20 | Renata Mikec

Novomeščanka Emilija Skrt, ki jo prijatelji poznajo kot Emo, živi med Dolenjsko, Posavjem in Primorsko. Poleti je najpogosteje na vikendu nad Kostanjevico na Krki ali pa v tipični primorski vasici, kjer obnavlja staro kamnito hišo. Pravi, da ima rada »sveto preproščino« – življenje, kot ga ponuja narava. Vse življenje je delala kot prostovoljka, zadnja leta pa se lahko pohvali s pridobljenimi nazivi, kot so NLP coach, učiteljica reikija in zeliščarica NPK. Vse to dokazuje, da živi skladno z naravo, ob tem pa raziskuje notranje stanje človeka, prireja različne delavnice za ranljive skupine in posameznike in jih uči, kako preživeti s tem, kar imamo, je pa tudi polna nasvetov za razstrupljanje telesa in duha. Uživa med preprostimi ljudmi v krajih svojih staršev, kjer sama ob pomoči sosedov in sina prenavlja staro primorsko hiško. Ob njej je tudi nekaj zemlje, zato se pogosto loti celo košnje (na fotografiji), za preživetje pa opravlja različna dela ter pripravlja čaje in kuha marmelade in sokove iz domačega sadja. Tako kot vse več ljudi je tudi Ema prepričana, da je samooskrba temeljni kamen lastnega preživetja.

