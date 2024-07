šport

Po dveh letih se vrača Latković

20.7.2024 | 09:30 | M. K.

Trebnje - Po dveh letih se k rokometašem Trima iz Trebnjega vrača Mirko Latković. Ta je v Trebnje iz Črne gore prišel leta 2021, po kadetski in mladinski karieri pa je kot posojen rokometaš igral za Dobovo in Škofjo Loko, so sporočili iz kluba.

Mirko Latković (Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje)

Latković bo zaostril konkurenco na desnem zunanjem položaju, kjer igrata tudi Timotej Grmšek in Krešimir Krešić.

"Vesel sem, ker se po dveh letih znova vračam v Trebnje. Cilji kluba so visoki - boriti se za vse tri domače lovorike in pokazati dober rezultat tudi v Evropi," je ob vrnitvi v gnezdo dejal rokometaš.

"Mirko Latković je v preteklih sezonah pridno delal in se kljub svoji mladosti izkazal do te mere, da je prišel čas, da se preizkusi tudi v naši članski ekipi. Skupaj z ostalimi levorokimi soigralci bo predstavljal veliko nevarnost in oviro za nasprotne ekipe na desni strani in prepotrebno dodatno širino igralskega kadra," pa je prepričan predsednik kluba Anton Janc.

