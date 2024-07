posavje

Most čez Savo bodo odprli že v soboto

19.7.2024 | 12:00 | STA; M. K.

Sevnica - V soboto dopoldne bodo dva dni pred rokom odprli most čez Savo v Sevnici in s tem državno cesto Boštanj-Planina pri Sevnici, je objavila Direkcija RS za infrastrukturo. V času popolne zapore so izvedli več del, vendar pa zaradi previsokih temperatur ni bilo možno izvesti dilatacij. To bodo izvedli segmentno ob dvosmernem prometu.

Foto: DRSI

V času popolne zapore je potekala izvedba hidroizolacije, zamenjava ležišč, položitev treh slojev asfalta, ureditev priključne ceste z vmesnimi otoki ter delna izvedba talne signalizacije. Za prehod pešcev in kolesarjev je omogočen prehod po novozgrajenem pločniku.

Dilatacije, prestavitve in prevezave elektro in telekomunikacijskih vodov ter ostala zaključna dela bodo končana najpozneje v začetku avgusta, so pojasnili na direkciji.

Sprostitev popolne zapore bo izvedena v noči na soboto, tako da bo promet dvosmerno preko mostu stekel v soboto dopoldne.

Prenova mostu, ob podpisu pogodbe z izvajalcem, lokalnim gradbincem Rafael, vredna skoraj 1,4 milijona evrov, je trajala od lanskega poletja. Najprej so delavci obnovili robne vence in betonske površine ter zamenjali ograjo na desni strani mostu v smeri Sevnice, nato so se lotili leve strani. V tem času je promet po mostu potekal ob delni zapori.

Obnova mostu čez Savo ni edini projekt na državni cesti Boštanj-Planina pri Sevnici v zadnjih letih. Tam so tako že pred časom obnovili nadvoz nad železniško progo Zidani Most-Dobova, nedavno pa je bila zaključena tudi gradnja nadvoza nad progo Sevnica-Trebnje z novim krožiščem in uvozom v industrijsko cono Sevnica.

