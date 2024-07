Vlada z načrtom upravljanja gradu Turjak

kultura

19.7.2024 | 08:20 | STA

Ljubljana/Turjak - Vlada je na zadnji redni seji sprejela načrt upravljanja kulturnega spomenika državnega pomena grad Turjak za obdobje 2024-2028. Načrt je temeljni dokument za zagotovitev trajnega, učinkovitega in usklajenega upravljanja gradu, ki ima status kulturnega spomenika državnega pomena.

Turjaški grad (Foto: arhiv; Občina Velike Lašče)

Kot so po seji sporočili z vladnega urada za komuniciranje, načrt vsebuje pregled kulturnih vrednot, ki jih je posebej treba ohranjati in razvijati, vizijo varstva in razvoja ter strateške in izvedbene cilje upravljanja. Govori pa med drugim tudi o upravljavski strukturi in ukrepih za varstvo pred naravnimi nesrečami ter o načrtu dejavnostih s finančnim okvirom, zlasti glede zagotavljanja dostopnosti in upravljanja obiska.

Načrt so izdelali na podlagi zakona o varstvu kulturne dediščine, ki določa, da je za vse kulturne spomenike in spomeniška območja, ki imajo upravljavca, treba sprejeti načrt upravljanja, s katerim se določijo strateške in izvedbene usmeritve za celovito ohranjanje kulturnega spomenika ali spomeniškega območja in način izvajanja njegovega varstva.

Obnova gradu Turjak s pripadajočimi pristavami in parkom bo sofinancirana v okviru načrta za okrevanje in odpornost v višini 8,5 milijona evra in proračuna ministrstva za kulturo v višini 1,9 milijona evra. Za redna vzdrževalna dela pa so sredstva predvidena znotraj načrta razvojnih programov. V okvirni vir financiranja izvajanja načrta upravljanja sodijo tudi prihodki najemnika, piše v sporočilu.

Grad in območje gradu Turjak je vlada zaradi pomembnih kulturnih, arheoloških, krajinskih, umetnostno arhitekturnih, zgodovinskih in drugih lastnosti za spomenik državnega pomena razglasila leta 1999. Takrat je postal last države. Ministrstvo za kulturo, ki ga upravlja, je v obdobju 2002-2006 obnovilo del gradu. Obnovljeni del je nato leta 2019 oddalo v najem zasebni gospodarski družbi, ki v njem izvaja muzejsko, razstavno, izobraževalno, prireditveno in gostinsko dejavnost.

