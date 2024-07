šport

Jaka Soršak nova okrepitev Trebanjcev

18.7.2024 | 10:30 | M. K.



Trebnje - Jaka Soršak je nova okrepitev RK Trimo Trebnje za sezono 2024/2025. Nekdanji mladinski reprezentant na Dolenjsko prihaja iz vrst RD Urbanscape Loka, s klubom pa je sklenil triletno sodelovanje.

Jaka Soršak (Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje)

Jaka Soršak je prve rokometne korake naredil v Slovenj Gradcu. Že v mlajših selekcijah je kazal izvrsten strelski potencial, v mladinski kategoriji pa se podal k novim izzivom, in sicer okrepil vrste RD LL Grosist Slovan. V prestolnici je ostal do konca sezone 2022/2023 in za Slovan odigral 48 tekem ter prispeval 151 zadetkov. Minulo sezono se je preselil v Škofjo Loko in bil s 165 zadetki najboljši strelec ekipe.

V preteklosti je bil redni član reprezentančnih mlajših selekcij. Barve Slovenije je zastopal na OFEM 2019 (Baku, Azerbajdžan), mladinskem EP 2022 (Portugalska) ter mladinskem SP 2023 (Grčija in Nemčija). V Trebnje, s katerim je podpisal pogodbo do konca sezone 2026/2027, prihaja kot pomembna okrepitev na levem zunanjem položaju, kjer mu bosta družbo delala Janez Guček in David Smolič, so sporočili iz trebanjskega kluba.

Jaka Soršak, nova okrepitev RK Trimo Trebnje:

»Ob podpisu pogodbe z RK Trimo Trebnje sem zelo vesel. Za Trebnje sem se odločil, ker hočem storiti korak naprej v moji karieri, ob tem pa želim z ekipo osvojiti vse tri domače lovorike in se dokazati tudi v EHF Evropski ligi.«

Anton Janc, predsednik RK Trimo Trebnje:

»Zelo smo veseli, da se nam je pridružil Jaka Soršak. Je zelo perspektiven igralec, ki iz leta v leto dokazuje svoj napredek. Nenazadnje je bil lansko leto med top 7 strelci 1. NLB lige. Verjamem, da se bo hitro vključil v našo ekipo in ob izkušenejših soigralcih hitro napredoval in pokazal kaj zmore.«

