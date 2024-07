kultura

Novo mesto spet mesto jazza

17.7.2024 | 11:50 | I. Vidmar

Novo mesto - Že četrt stoletja je sredina avgusta v Novem mestu rezervirana za jazz, za mednarodni festival in jazzovske delavnice Jazzinty, ki se bodo letos zgodile med 12. in 17. avgustom, v tem času pa se bo zvrstilo šest festivalskih večerov s kar enajstimi koncerti.

Program letošnjega festivala in delavnic Jazzinty sta predstavila umetniški vodji Ana Čop in Domen Bohte. (Foto: I. Vidmar)

Kot je na predstavitvi letošnjega že 24. Jazzintyja povedala umetniška vodja Ana Čop, je slogan tokratne prireditve Življenje = ples, rdeča nit letošnje produkcije pa je povezava med glasbo in plesom, ki sega globoko v preteklost in se v zadnjem času spet prebuja in prihaja v ospredje. Pestrost kultur in žanrska fluidnost sta glavni vodili produkcije Jazzinty.

Festival bo odprla zasedba, kakršni v Sloveniji do pred kratkim še nismo imeli priložnosti prisluhniti. Gre za UL:AG Combo Band jazzovskega oddelka ljubljanske Akademije za glasbo, ki so ga v Ljubljani odprli lani, zasedbo študentov pa bo vodil priznani slovenski trobentač in profesor na akademiji, Igor Matković. Za njimi bo na oder stopila švicarska zasedba izjemne pevke Caroline, ki v svojih nastopih spaja petje in rap ter združuje soul, groove, hip hop in jazzovsko glasbo.

Vodja produkcije in prav tako umetniški vodja festivala Domen Bohte poudarja mednarodno sodelovanje v projektu Serbia Creates Music, v okviru katerega bo v torek v Kulturnem centru Janeza Trdine, kjer bodo prvi štirje festivalski večeri, nastopil Bojan Cvetković Quartet, ki mu bo sledil Kristijan Krajnčan s sodobno plesno-glasbeno predstavo po motivih slovenskega ljudskega izročila v plesu, glasbi in mitologiji Med se iskri v temi.

Sreda je že po tradiciji namenjena razglasitvi dobitnikov skladateljske nagrade jazzon. Prvo nagrado bo letos dobil Luka Zabric za skladbo Skitnička suita, drugo Jan Lovšin in tretjo Patricija Škof. Luka Zabric bo imel po razglasitvi tudi koncert, kar je ob denarni nagradi in snemalnem dnevu tudi del nagrade. Na letošnji razpis je prišlo kar dvajset skladb, katerih raven se po ugotovitvah strokovne komisije, ki je tokrat mednarodna, iz leta v leto občutno viša. Po nagrajencu se bo v sredo s svojimi priredbami skladb skupine Laibach predstavil pianist Sašo Vollmaier.

Četrtek bo večer mentorjev. Prva bosta nastopila izjemna skladatelja mlade nizozemske jazzovske platforme, Reinier Baas in Ben Van Gelder, z duetom saksofonov, za njima pa pevka Lucy Woodward in pianist Henry Hey, ki bosta novomeško občinstvo skušala navdušiti s skladbami Johna Lennona, Nine Simone in zakladnico svojih avtorskih pesmi. V petek se bo festival preselil na Muzejske vrtove, kjer bosta nastopila Smrdel Brothers Collective z Marino Martensson in srbska kantavtorica Bojana Vunturišević. V soboto bo Jazzinty zaključil koncert udeležencev delavnic.

