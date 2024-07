Postaja vse lepši

dolenjska

17.7.2024 | 14:20 | M. Žnidaršič

Žužemberk - Slikoviti grad Žužemberk, katerega ostanki se dvigajo na strmem skalovju nad reko Krko, je bil v zadnjih dveh letih znova deležen nekaterih obnovitvenih del. Statično so obnovili stolpa levo in desno ob vhodu v grad, uredili so sanitarije, ki so dostopne tudi invalidom, statične obnove pa je bila deležna tudi stena. Dela so bila vredna manj kot 790.000 evrov, sofinancirali so jih kulturno in kmetijsko ministrstvo ter evropski skladi v skupnem projektu Las stik.

Tjaša Primc ob obnovljenem vodnjaku pred gradom Žužemberk (Foto: N. B.)

Grad je središče dogajanja v Žužemberku. Grajska vrata so bila do nedavnega vseskozi odprta za obiskovalce, a so jih, pojasni Tjaša Primc, ki je vodenje Zavoda Žužemberk prevzela pred mesecem in pol, trenutno zaklenili zaradi vandalizma.

V zadnjih dveh letih statična obnova dveh stolpov in nove sanitarije – Zaradi vandalizma grad zaklenili, a to ne pomeni, da je zaprt za obiskovalce – Obnovili tudi litoželezni vodnjak

