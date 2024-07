bela krajina

Obnovili bodo pritličje Zdravstvenega doma

17.7.2024 | 08:00 | M. K.

Metlika - Županja Občine Metlika Martina Legan Janžekovič in direktor podjetja PAM Aleš Plavec sta včeraj podpisala pogodbo za adaptacijo prostorov v pritličju starega dela objekta Zdravstvenega doma Metlika.

Podpis pogodbe (Foto: Občina Metlika)

Obstoječi pritlični prostori so dotrajani in kot taki ne ustrezajo več sodobnim zahtevam in standardom za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Načrtovana rekonstrukcija predvideva novo razporeditev prostorov za lažje izvajanje zdravstvene oskrbe. V sklopu naložbe bodo porušili stene in pozidali nove, prenovljene bodo strojne in elektro napeljave.

''Z izvedbo investicije bodo izboljšani prostorski pogoji za izvajanje dejavnosti zdravstvene dejavnosti v občini Metlika,'' so zapisali na Občini Metlika.

