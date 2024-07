kultura

Ob prenovi Doma kulture prireditve na nadomestnih lokacijah

16.7.2024 | 18:15 | M. K.

Foto: Občina Brežice

Brežice - Zaradi obnove Doma kulture Brežice, ki se je začela 26. junija in se bo po načrtih končala decembra letos, bodo morali več dogodkov preseliti drugam. Kot so sporočili z Občine Brežice, bodo filmski večeri v juliju in avgustu potekali v Posavskem muzeju, jesenske prireditve JSKD Brežice pa bodo izpeljali na različnih prizoriščih.

Gradbišče pri Domu kulture

Dom kulture je trenutno v fazi rušenja. Kot so pojasnili na občini, so na vhodu odstranili zunanje stopnišče s podestom ter stekleni vetrolov. Začeli so se izkopi za izgradnjo novega vhoda. V dvorani so odstranili vse stare stenske in stropne obloge ter sedeže. Poteka rušenje stopnic, na katere so bili pritrjeni sedeži. V avli so odstranili tlak.

Kino Brežice zato ne obratuje. Filmske večere bodo vsak torek v juliju in avgustu ob 21. uri izpeljali v Posavskem muzeju Brežice oziroma na grajskem dvorišču. Na občini obljubljajo odlično izbiro filmov in lokalno vinsko spremljavo.

Abonmajske predstave, razstave in druge prireditve JSKD Brežice bodo jeseni prirejali v dvorani Mladinskega centra Brežice, Mestni galeriji, avli Upravne enote in verjetno še na drugih lokacijah.

Dvorana doma kulture maja 2024

Dvorana julija 2024

Vrednost celovite prenove Doma kulture je ocenjena na 1,6 milijonov evrov. Pridobitev uporabnega dovoljenja pričakujejo decembra letos. Kot so zapisali na občini, bo obnova dvorane, elektro instalacij, razsvetljave, ozvočenja in sistema video projekcije pomembno izboljšala kakovost izvedbe prireditev tako za ustvarjalce kot za obiskovalce.

