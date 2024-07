posavje

Začela se je prenova Doma kulture

10.7.2024 | 09:45 | STA

Brežice - V Brežicah se je te dni začela prenova tamkajšnjega kulturnega doma. Tega namerava občina temeljito prenoviti in delno tudi razširiti. Končanje del in pridobitev uporabnega dovoljenja sta načrtovana do konca leta. Celoten projekt bo stal 1,6 milijona evrov, so sporočili iz brežiške občine.

Foto: Občina Brežice

Notranjost Doma kulture v Brežicah je bila nazadnje obnovljena pred 25 leti in je danes že precej zastarela. Občina se je zato odločila za temeljito prenovo. Pogodbo o tem sta konec maja podpisala brežiški župan Ivan Molan in direktor na javnem razpisu izbranega podjetja Kop Brežice Dejan Bibič.

Pogodba predvideva razširitev vhoda in avle kulturnega doma ter celovito obnovo dvorane. Zdajšnji oder je namreč premajhen, interakcija med izvajalci in poslušalci slaba, ozvočenje in razsvetljava pa zastareli, ocenjujejo na občini. Zamenjave je potrebna tudi oprema.

Dvorana bo sicer po novem imela nekoliko manj sedežev. Zdajšnja jih ima 331, prenovljena jih bo imela 300.

"Verjamem, da bomo bistveno izboljšali pogoje tako za ustvarjalce kot obiskovalce," je ob podpisu pogodbe za izvedbo del ocenil Molan.

