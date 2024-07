novice

Po težki bolezni umrla humanitarka Anita Ogulin

16.7.2024 | 12:15 | STA

Ljubljana - V 73. letu starosti se je po težki bolezni poslovila humanitarka Anita Ogulin. Svoje življenje je posvetila humanitarnemu delu in zaščiti otrok, za kar je prejela številna priznanja. Bila je dolgoletna predsednica Zveze prijateljev mladine (ZPM) Moste-Polje, ki se je aprila letos njej v čast preimenovala v Zvezo Anita Ogulin in ZPM.

Anita Ogulin: "Prostovoljstvo je dar za vsakega, ki ga opravlja. Kajti kaj je lahko lepšega, kot ko nekomu podarjaš svoj čas, energijo, znanje in vse, kar zmoreš in znaš – in si zato nagrajen tudi sam." (Foto: Sašo Švigelj)

Po izobrazbi je bila novinarka. Kot dolgoletni obraz ZPM je pomembno vplivala na delovanje te organizacije, skozi katero je izpeljala mnoge vseslovenske projekte podpore in pomoči otrokom, mladim in družinam.

Zavzemala se je tudi za pravice otrok, še posebej tistih v stiski, pozivala je k odgovornemu starševstvu in se zavzemala za prijazno, odgovorno, solidarno, strpno in odprto družbo. Med drugim je ustanovila Štipendijski sklad za revne otroke pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, s čimer je omogočila izobraževanje številnim otrokom iz družin s finančnimi težavami.

"Zapustila nam je neprecenljivo dediščino v obliki prepoznavne in zaupanja vredne humanitarne organizacije in srčno si želim, da bomo v sodelovanju še naprej zasledovali njeno poslanstvo, širili njene vrednote sočutja, spoštovanja in odgovornosti za šibkejše ter bili tu za otroke, mladostnike in družine v stiski," je v sporočilu za javnost zapisala sekretarka ZPM Ljubljana Moste-Polje Tanja Petek.

Predsednica republike izrekla sožalje svojcem Anite Ogulin

"Redki so posamezniki, ki se dotaknejo tolikšnega števila src, kot se jih je draga Anita," je predsednica republike Nataša Pirc Musar ob smrti humanitarke Anite Ogulin zapisala na družbenih omrežjih. Dodala je, da jo je vest o njeni smrti prizadela, svojcem pa je izrekla globoko sožalje.

"Njena prisotnost je pustila neizbrisen pečat v življenju množice ljudi, ki so jo poznali, neštetih pa se je dotaknila njena pomoč. Sočutno srce, prijaznost in predanost podpori ranljivim so navdihovali mnoge in njeno delo bo za vedno ostalo del našega spomina," je zapisala predsednica.

Pirc Musar je Aniti Ogulin v znak hvaležnosti in spoštovanja za njeno življenjsko delo, predano prostovoljstvu in pomoči potrebnim ljudem, s katerim je neizbrisljivo zaznamovala slovensko družbo, 20. maja letos podelila državno odlikovanje zlati red za zasluge.

