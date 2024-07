šport

Novak brez finalnega nastopa na mladinskem svetovnem prvenstvu

16.7.2024 | 08:20 | M. K.

Foto: AMZS

Heerde - Trije slovenski vozniki, med njimi mladi Brežičan Alex Novak, so se udeležili svetovnega mladinskega prvenstva v motokrosu, ki je bilo v Heerdeju na Nizozemskem.

Blatni fantje po koncu ene od voženj. Od leve: Alex Novak, Lukas Osek in Gal Geršak

Proga Kamperweg Heerde je pretekli konec tedna gostila mladinsko svetovno prvenstvo v motokrosu za voznike kategorij motorjev s prostornino do 125, 85 in 65 kubičnih centimetrov. Slovenske barve so z licenco AMZS branili Gal Geršak, Lukas Osek in Alex Novak. V razredu MX 125 sta se preizkusila Geršak in Osek. V ostri mednarodni konkurenci se žal nista uspela prebiti do finalnih voženj, poroča AMZS.

Alex Novak med vožnjo na mehki mivki

V razredu MX 85 je Alex Novak upal, da se mu med številnimi vozniki uspe uvrstiti v finalni vožnji. V kvalifikacijah je nastopilo kar 110 voznikov, ki so bili razdeljeni v tri kvalifikacijske skupine, mest v finalnih vožnjah pa je bilo na voljo zgolj 40. Mladi voznik, ki je član AMD Brežice, je vozil v skupini C in zasedel 23. mesto. Tudi Novak je priložnost za preboj iskal v "last chance" vožnji, v kateri so si finalni nastop privozili prvi štirje. Novak je tokrat v cilj pripeljal na 22. mestu in tudi njemu se preboj med finaliste žal ni posrečil.

Slovensko zastopstvo v Heerdeju (od leve): selektor Sašo Kragelj, Lukas Osek, Gal Geršak in Alex Novak

