Vročina vpliva tudi na razširjenost podlubnikov v urbanem okolju

16.7.2024 | 13:00 | M. K.

Foto: Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

V luči višjih temperatur in suše na inšpekciji za gozdarstvo zaznavajo povečano razširjenost podlubnikov na smrekah v gozdovih in v urbanem okolju. Lastnike pozivajo, naj redno spremljajo razmere in v primeru suma na napad podlubnika v urbanem okolju, napadena drevesa nemudoma posekajo in izvedejo ustrezne ukrepe.

Visoke poletne temperature, ki jih beležimo v času trenutnega vročinskega vala, vplivajo na povečano sposobnost širjenja podlubnikov, obenem pa skupaj s sušo zmanjšujejo naravno sposobnost dreves, da se obranijo napada. Odrasli hrošči smrekovih podlubnikov so ob ugodnih vremenskih razmerah sposobni preleteti tudi nekaj kilometrske razdalje in se zavrtati v zdrava drevesa iglavcev ter tako povzročati alocirano škodo večjega obsega, so v sporočilu za javnost opozorili inšpektorji.

Lastnike dreves navadne smreke v urbanem okolju zato pozivajo k rednemu pregledovanju dreves. V primeru kateregakoli znaka napada podlubnikov na smreki naj takoj izvedejo sanitarno sečnjo in zatiralne ukrepe, tako da se prepreči širjenje podlubnikov.

Ob tem poudarjajo, da je posek drevja v urbanem okolju še posebej zahtevno in nevarno opravilo, zato ga je potrebno zaupati usposobljenim in preverjenim izvajalcem.

Napad podlubnikov na navadno smreko se lahko med drugim prepozna po drobnih okroglih luknjicah na lubju ter spremembi barve iglic in njihovem množičnemu odpadanju, so navedli na inšpektoratu. Pri napadenih smrekah se obenem pojavi cedenje smole po deblu ter črvina na lubju, koreninskem vratu in pritalnem rastju okoli debla napadenega drevesa.

Nadzor v urbanem okolju izvajajo gozdarski inšpektorji inšpekcije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Lastnikom, pri katerih bo ugotovljeno, da imajo na svoji posesti s podlubniki napadena drevesa iglavcev, bo v inšpekcijskem postopku izdana odločba za posek napadenih dreves.

Podlubniki predstavljajo resno grožnjo za zdravje iglastih gozdov in posameznega drevesa, saj lahko hitro uniči iglavce in povzroči znatno gospodarsko škodo. Nepravočasen sanitarni posek in izvedba zatiralnih del omogoča širjenje podlubnikov, kar ima za posledico namnožitev podlubnikov. Že nekaj odraslih hroščev osmerozobega smrekovega lubadarja ali šesterozobega smrekovega lubadarja, dodobra oslabi drevo in povzroči njegovo odmrtje, so pojasnili inšpektorji.

