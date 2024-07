dolenjska

Študente pričakali Balkanci in Prekmurec

15.7.2024 | 14:50 | I. V., foto: Jaša Pelko

Novo mesto - Devetnajstič zapored so se minuli teden iz krajev, kjer študirajo, novomeški študenti odpravili peš. Po znameniti pesmi skupine Rudolfovo, za katero je besedilo napisal Drago Vovk, so ta svoj podvig poimenovali Grem domov v Novo mesto.

Pa smo doma (Foto: Jaša Pelko)

Letos je pešačilo 52 novomeških študentov. Kar dvanajst se jih je peš odpravilo iz Kopra. Na pot so se odpravili že v ponedeljek in med svojim pešačenjem so videli kar lep del domovine. Razumljivo precej bolj množična je bila ljubljanska odprava, ki je štela kar osemdeset nog. Po srečanju s koprsko odpravo, ki ji pravijo tudi kraljevska, so skupaj rajžali po dolini reke Krke. Tokrat izjemoma ni bilo mariborske odprave, saj sta se zanjo prijavila le dva kandidata.

Bilo je kar množično (Foto: Jaša Pelko)

Na novomeškem Glavnem trgu so popotnike pričakali njihovi za hojo manj navdušeni kolegi in skupaj z njimi zarajali ob zvokih skupine Balkan Boys in Vladom Kreslinom.

