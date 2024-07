družabno

Daj mi en poljub

15.7.2024 | 11:30 | Renata Mikec

Foto: Peter Penko

Novomeška zasedba Tretji kanu ima novo pesem Daj mi en poljub. Avtor besedila, napisanega v duhu časa, željnega miru in varnega zavetja, je Jan Medle, pevec in kitarist kanujčkov. V že leta priljubljeni glasbeni zasedbi so še pevka Anja Pavlin, klaviaturist Dejan Slak - Sleyk, bobnar Žiga Dobravc, basist Matic Franko - Tico in Primož Malenšek - PimpS na tolkalih. Tretji kanu je vse bližje svojemu tretjemu studijskemu albumu, ki bo predvidoma izšel konec letošnjega leta, vmes pa igrajo na različnih glasbenih prizoriščih. Nedavno smo jih lahko slišali v Dolenjskih Toplicah, poleti prihajajo na novomeške odre, igrali pa bodo tudi drugod po Sloveniji, med drugim na Ljubljanskem gradu.

‹ nazaj