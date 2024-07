kronika

FOTO: Pri Turjaku trčenje dveh

14.7.2024

Danes ob 7.58 se je na avtocesti Obrežje - Ljubljana, pri Zalokah v občini Krško, zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi osebni vozili. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so iz zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in posuli cestišče z absorbentom. Reševalci NMP Krško so oskrbeli dve lažje poškodovani osebi.

Včeraj nesreča motorista

Včeraj okoli 18.30. ure je na cesti od Petrine proti Kočevju motorist zaradi prevelike hitrosti zapeljal s ceste in padel. Pri tem se je huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

V petek trk pri Turjaku

V petek je prišlo do prometne nesreče na regionalni cesti Ljubljana - Kočevje v bližini Turjaka, udeleženi sta bili dve vozili, pri čemer sta se dve osebi lažje poškodovali.

Na kraj nesreče so poleg policistov in reševalcev prispeli še gasilci iz Ribnice in Ljubljane. Poleg pomoči poškodovanim in zavarovanja kraja dogodka so odklopili akumulatorje na poškodovanih vozilih ter posuli razlite motorne tekočine z absorbcijskim sredstvom

Zaradi nesreče je bila regionalna cesta Ljubljana - Kočevje pri Turjaku nekaj časa zaprta za promet, kar je povzročilo zastoje in nevšečnosti za voznike, ribniški gasilci pa, kot so zapisali na svojem FB profilu, ob tem pozivajo vse udeležence v prometu k strpnosti in previdnosti na cestah, še posebej v poletnem času, ko so ceste bolj obremenjene.

Nesreča pri Turjaku (Foto: Gasilska enota Ribnica)

