FOTO: Trčil v betonski stebriček; nesreča štirikolesnika

14.7.2024 | 08:00 | M. K.

Včeraj ob 17.17 je Šentrupertu voznik z osebnim vozilom trčil v obcestni betonski stebriček. Gasilci PGD Trebnje in Šentrupert so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na osebnem vozilu in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so voznika oskrbeli ter prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Nesreča v Šentrupertu (Foto: PGD Trebnje)

Ob 18.23 se je na Sremiču pri Krškem ponesrečil voznik štirikolesnika. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, posuli cestišče z vpojnimi sredstvi in nudili pomoč reševalcem NMP Krško, ki so poškodovanega prepeljali v SB Brežice.

Nesreča na Sremiču (Foto: PGE Krško)

Požari v naravi

Ob 22.16 je v naselju Kerinov Grm, občina Krško, zagorelo na polju s pšenično slamo. Gasilci PGE Krško so na približno desetih kvadratnih metrih pogasili dva kupa goreče slame.

Ob 11.37 je na Rostoharjevi ulici v Krškem nenadzorovano tlelo v naravnem okolju. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in tleče odpadno vejevje pogasili.

Posredovanje na Rostoharjevi (Foto: PGE Krško)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIOPLIN LOKVE, TP KZ LOKVE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LESO.

