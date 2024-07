kronika

FOTO: Ob črpalki zagorel tovornjak, naložen s pnevmatikami

13.7.2024 | 19:40 | M. K.

Danes ob 10.57 je na počivališču Grič na Čatežu ob Savi, občina Brežice, na priklopniku tovornega vozila gorela pnevmatika, ogenj pa se je z nje razširil še na tovorni del vozila, v katerem so bile naložene gume. Vozniku je uspelo odklopiti kamion od prikolice, Dars je že pred prihodom gasilcev poskrbel za omejitev prometa skozi počivališče, prav tako je bilo prekinjeno točenje goriva na bližnjem bencinskem servisu. Požar, ki je del priklopnika in tovora poškodoval ali uničil, so pogasili gasilci PGD Cerina, Sobenja vas, Skopice, Obrežje in PGE Krško. Ti so s hitrim posredovanjem preprečili širitev požara na bližnji BS Petrol in na ostala parkirana vozila v bližini.

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): PGE Krško, PGD Obrežje in PGD Skopice

