družabno

Mojca z mami

13.7.2024 | 11:00 | Renata Mikec

Brežičanka Mojca Florjanič in njena mama Tatjana sta od nekdaj zelo povezani. Obe sta močni ženski, z veliko empatije in razumevanja. Tatjana, ki je pred kratkim slavila 75. rojstni dan, je do upokojitve delala v Zdravstvenem domu Brežice in bila nadvse priljubljena patronažna sestra, polna znanja in razumevanja. Svoji družini sta s pokojnim možem Dragom, ki je bil zobozdravnik, postavila trde temelje. Mojca, ki za svojo mamo pravi, da je moderna podpornica vsega naprednega ob spoštovanju človekovih pravic, in njen brat Blaž sta vse potrebno ukoreninila tudi v svojih družinah.

»Obožujem pogovore z mami ob kavi in najina druženja na skupnih potepih. Če se le da, pobegneva v Bohinj ali pa k morju. Mama je pri svojih letih še vedno polna energije, optimistična in razumevajoča. Vem, da bi mi bilo brez njene pomoči vse veliko težje, a zadnja leta, ko sin študira v tujini, mi je pomembna predvsem mamina bližina,« pravi Mojca. Njen Žan je namreč prizadeven študent drugega letnika doktorata medicinskih znanosti na uglednem londonskem UCL. Tatjana in Mojca sta nanj izjemno ponosni in ga, ko jim čas dopušča, radi obiščeta tudi na Otoku. Ob Žanu pa Mojčini mami veliko radost in veselje predstavljata še dve vnukinji – Kiara-Katarina in Lina, ki z Natašinim bratom Blažem in mamo Stašo živita v Ljubljani.

