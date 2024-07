dolenjska

Mnogo več obiskov v Urgentnem centru, s tem tudi več čakanja

12.7.2024 | 14:30 | M. K.

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto zaradi vročinskega vala beležijo znatno povečanje števila pacientov v Urgentnem centru (UC SB NM). Povečan obisk je posebej opazen med občutljivimi skupinami prebivalstva, kot so starejši, otroci, bolniki s srčno-žilnimi obolenji in nosečnice. Posledično je čas čakanja na obravnavo v UC SB NM podaljšan, so sporočili iz bolnišnice.

UC SB Novo mesto (Foto: arhiv DL)

Zato naprošajo vse prebivalce, zlasti ranljive skupine, da se izogibajo nepotrebnim sprehodom in težkim delom na prostem, še posebej v najbolj vročih delih dneva. Da ostanejo v zaprtih, ohlajenih prostorih, če je le mogoče. Pijejo naj zadostne količine vode in se izogibajo alkoholu ter pijačam s kofeinom. Priporočajo, da nosijo lahka, ohlapna oblačila svetlih barv.

V primeru težav predlagajo, da se ljudje najprej obrnejo na osebnega izbranega zdravnika, po možnosti najprej po telefonu. V primeru, da gre za resno zadevo, ki potrebuje obravnavo v urgentnem centru, pa pozivajo k razumevanju, saj so časi obravnav, kot omenjeno, zaradi večjega števila obravnav podaljšani.

"Prosimo za razumevanje in sodelovanje vseh prebivalcev pri zmanjševanju tveganj, povezanih z visokimi temperaturami. Skupaj lahko prispevamo k boljšemu zdravju in hitrejši obravnavi tistih, ki resnično potrebujejo nujno pomoč," so zapisali.

‹ nazaj