Priprli nasilneža, ki je pretepal partnerko; padel s strehe in se huje poškodoval

12.7.2024 | 11:00 | M. K.

V torek so bili policisti PP Trebnje obveščeni o poškodovani mlajši ženski na območju Trebnjega. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ji oskrbeli več poškodb. O tem smo že poročali. Policisti so takoj začeli z intenzivno preiskavo, zbrali so obvestila in ugotovili, da je žrtev pretepel nekdanji partner in se po dejanju odpeljal z osebnim avtomobilom. Osumljenca so izsledili, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili preizkus, ki je prisotnost drog potrdil. Kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so zasegli avtomobil. V nadaljevanju preiskave so ugotovili, da je 21-letni nasilnež dalj časa izvajal psihično in fizično nasilje nad partnerko in jo že v preteklosti poškodoval. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini in lahke telesne poškodbe so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj po zaslišanju odredil pripor, danes še nekoliko podrobneje pojasnjujejo na PU Novo mesto.

Na prehodu za pešce trčil v peško

Sinoči nekaj pred 19. uro je 31-letni voznik osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak na prehodu za pešce v Metliki trčil v 78-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Lažje poškodovano peško so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo zoper povzročitelja nesreče uvedli prekrškovni postopek.

Padec motorista

Policisti PP Novo mesto so bili nekaj po 20. uri obveščeni o prometni nesreči na območju Dolenjega Mokrega Polja. Uggotovili so, da je 51-letni motorist vozil iz smeri Rateža. V ovinku je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad motorjem, padel in se lažje poškodoval. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog.

Krepko pijan vijugal

Policisti PP Brežice so med kontrolo prometa v Brežicah v minuli noči zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. 45-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,77 miligrama alkohola (1,6 g/kg) so odvzeli prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Hujše kršitve zaradi prekoračitev hitrosti na avtocesti

Nekaj po 18. uri so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen sharan švicarskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 181 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 51 km/h. 41-letnemu državljanu Hrvaške so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Okoli 22. ure so na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes švicarskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrosjo 180 km/h. 31-letnemu državljanu Severne Makedonije so izrekli globo.

Prav tako na Obrežju so ustavili voznika osebnega avtomobila Mercedes GLC švicarskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 180 km/h. 31-letnemu državljanu Severne Makedonije so izrekli globo.

Nekaj po 23. uri so kontrolirali voznika osebnega avtomobila Alfa romeo švicarskih registrskih oznak. 45-letnemu državljanu Srbije, ki je vozil s hitrostjo 184 km/h in je prekoračil dovoljeno hitrost za 54 km/h, so izrekli globo.

Ustavili so tudi voznika osebnega avtomobila Renault espace, ki je vozil s hitrostjo 186 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 56 km/h. Zaradi kršitve so 35-letnemu državljanu Švice izrekli globo.

Okoli polnoči je na območju Čateža ob Savi voznik osebnega avtomobila BMW X6 vozil s hitrostjo 187 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 57 km/h. 39-letnemu državljanu Srbije so izrekli globo.

Kontrolirali so še voznika osebnega avtomobila BMW X5, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 184 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 54 km/h. 27-letnemu državljanu Avstrije so prav tako izrekli globo.

Nekaj po polnoči je državljan Kosova na območju Čateža ob Savi z osebnim avtomobilom BMW X3 prekoračil dovoljeno hitrost za 54 km/h, vozil je 184 km/h. Policisti so 32-letnika ustavili na Obrežju in mu izrekli globo.

Okoli 1. ure so na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila BMW švicarskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 188 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 58 km/h. 30-letnemu državljanu Srbije so izrekli globo.

Dovoljeno hitrost na avtocesti je prekoračil in zato dobil globo tudi 23-letni državljan Francije, ki je z osebnim avtomobilom Mercedes francoskih registrskih oznak vozil s hitrostjo 191 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 61 km/h.

Vsem, ki so prekoračili dovoljeno hitrost na avtocesti za 40 do 50 km/h, so izrekli globo v višini 250 evrov in tri kazenske točke. Tistim, ki so prekoračili hitrost za 50 do vključno 60 km/h so izrekli globo v višini 400 evrov in pet kazenskih točk. Za prekoračitev dovoljene hitrosti za več kot 60 km/h pa je predvidena globa v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk. (Fotografije, kako so jih ujele policijske kamere, spodaj v fotogaleriji; PU Novo mesto)

Vlomi in tatvine

Z njive v Birčni vasi je neznanec ukradel vrtnine in lastnika oškodoval za 50 evrov.

Na območju Griča pri Klevevžu je v minuli noči nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel torbico z osebnimi predmeti oškodovanke. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 450 evrov škode.

S ponarejeno vozniško na mejo

Na Obrežju so policisti okoli 19. ure kontrolirali voznika osebnega avtomobila Nissan almera. Med postopkom so ugotovili, da ima 19-letni voznik iz Gruzije ponarejeno vozniško dovoljenje. Avtomobil in ponarejeno vozniško dovoljenje so mu zasegli in ga pridržali. Zaradi kršitev ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Nova vas pri Mokricah, Loče, Mostec, Jereslavec, Slovenska vas) včeraj prijeli 51 državljanov Sirije, 14 Bangladeša, deset Turčije, devet državljanov Afganistana in Egipta, osem Maroka, štiri državljane Nepala, Iraka in Pakistana, dva državljana Šrilanke in po enega državljana Tunizije, Indije, Palestine, Kitajske in Malija.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 94 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 240 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in šest nesreč z gmotno škodo. Na Krasincu so zasegli moped kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, goljufije, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

Delovna nesreča na območju PU Ljubljana

Včeraj okoli 12. ure pa so bili na PU Ljubljana obveščeni o delovni nesreči v Ribnici. Po doslej znanih podatkih naj bi delavec opravljal dela na strehi, pri tem pa stopil na del, ki se je pod njegovo težo vdrl in je padel v globino okoli 4,5 metra. V dogodku se je huje poškodoval. Policisti vse okoliščine dogodka še preverjajo in bodo o okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

