Po padcu s strehe umrl v bolnišnici; pretepel in poškodoval nekdanjo partnerko

10.7.2024 | 10:30 | M. K.

Včeraj nekaj po 12. uri se je zgodila nesreča pri delu na Cikavi v občini Mokronog Trebelno. Policisti PP Trebnje so opravili ogled in ugotovili, da je 62-letni moški na strehi stanovanjske hiše odstranjeval kritino. Pri delu mu je spodrsnilo in je padel z višine okoli sedmih metrov. Poškodovanega moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer pa je zaradi hudih poškodb umrl, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Policisti okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo

Pretepel in poškodoval nekdanjo partnerko

Včeraj popoldne so policiste obvestili o poškodovani ženski na območju Trebnjega. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da naj bi žrtev pretepel nekdanji partner in se po dejanju odpeljal z osebnim avtomobilom. Osumljenca so izsledili, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili preizkus, ki je prisotnost drog potrdil. Ugotovili so še, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu zasegli avtomobil. 21-letnega nasilneža so policisti v preteklosti že obravnavali zaradi nasilja v družini. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Nevarnega voznika izločili iz prometa - pijan na avtocesti

Nekaj po 12. uri so policisti na avtocesti pri Smedniku opazili voznika osebnega avtomobila Volkswagen passat, ki je vozil s hitrostjo več kot 180 km/h, sunkovito zaviral in nevarno prehiteval. Kršitelja so ustavili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,61 miligrama alkohola (1,3 g/kg). 36-letnega voznika so izločili iz prometa, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče in mu zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Na cesti čez Gorjance trčil v tovornjak

Prometna nesreča z udeležebo voznika osebnega avtomobila in voznika tovornega vozila na cesti Novo mesto - Metlika, pri Dolnji Težki Vodi, se je, kot smo že poročali, zgodila okoli 15. ure. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 40-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zapeljal levo in trčil v tovorno vozilo, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 47-letni voznik. Lažje poškodovanega 40-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so mu zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Z 2,7 promila alkohola in brez vozniške

Policisti PP Krško so nekaj po 19. uri med opravljanjem nalog na območju Kostanjevice na Krki zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf. 56-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,31 miligrama alkohola (2,7 g/kg). Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Padec kolesarja

Iz bolnišnice so policiste v večernih urah obvestili, da oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da se je nesreča zgodila na območju Šmarjeških Toplic. 36-letni moški je kolesaril po lokalni cesti, kjer naj bi zaradi vdolbine na cesti izgubil oblast nad kolesom in padel. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo.

Vlom

V Novem mestu je nekdo vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in ukradel rotacijsko kosilnico znamke Honda.

Migranti na podvozju ...

Na mejni prehod Metlika je včeraj nekaj po 6. uroi na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila s priklopnikom bosanskih registrskih oznak. Policisti so na podvozju odkrili dva državljana Maroka, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli. Na podvozju tovornega vozila slovenskih registrskih oznak pa so našli državljana Maroka in državljana Egipta.

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Vrhje, Ribnica) včeraj prijeli 20 državljanov Afganistana, 18 Sirije, 12 Bangladeša, sedem Indije, šest Pakistana, pet Turčije, dva iz Maroka in državljana Nepala. Na območju PP Črnomelj (Miliči, Stari trg ob Kolpi) so prijeli dva državljana Maroka in Irana in na območju PP Krško (Krško) dva Maročana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 94 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 265 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in sedem nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 19. kršitev javnega reda in miru, so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreč pri delu, požarov, iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

