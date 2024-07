kronika

FOTO: Goreli avto, kombajn in strnišče; promet čez Gorjance stal

10.7.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 14.58 sta na cesti Novo mesto-Metlika v bližini Koroške vasi, občina Novo mesto, trčila osebno in tovorno vozilo. Poškodovala se je ena oseba. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na osebnem vozilu, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Dežurni delavec cestnega podjetja je poskrbel za postavitev prometne opozorilne signalizacije in čiščenje cestišča.

Po nesreči pri Koroški vasi (Foto: FB Stanje na cestah v Beli krajini)

Zagorel kombajn ...



Ob 12.19 je pri Boginji vasi, občina Metlika, gorel žitni kombajn. Požar so pred prihodom gasilcev pričeli gasiti krajani, dokončno pa so ga omejili in pogasili gasilci PGD Metlika in Podzemelj.

... pšenično strnišče ...

Ob 22.12 je v naselju Hrastje pri Cerkljah, občina Brežice, zagorelo pšenično strnišče. Požar v izmeri približno 20 arov so pogasili gasilci PGD Cerklje ob Krki in Dolenja Pirošica.

Ogenj na polju (Foto: PGD Dolenja Pirošica) - več fotografij spodaj v fotogaleriji

... in avtomobil

Ob 22.19 je ob cesti Jesenice na Dolenjskem proti Ponikvam, občina Brežice, zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Velika Dolina in Obrežje so požar na vozilu pogasili in preprečili nadaljnjo širitev ognja v gozd. Na požarni straži so ostali gasilci PGD Velika Dolina.

Zvečer je pogorel avto (Foto: PGD Obrežje) - več fotografij spodaj v fotogaleriji

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODKLANEC, na izvodu DOL. PODKLANEC.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ, izvod 4. Vavpča vas Proti cesti;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ, izvod 9. Omarica na drogu;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ, izvod 4. Vavpča vas proti cerkvi.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOROŠKA VAS, izvod 3. TOKOKROG DESNO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE 1971;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE 1971.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLANEC, izvod 3. PROTI MORAVŠKI GORI.

‹ nazaj