Novomeški gimnazijci in matura - več zlatih, eden diamantni

12.7.2024 | 09:00 | M. K.

Novo mesto - Na Gimnaziji Novo mesto so včeraj razglasili rezultate spomladanskega roka mature, v katerem je 153 dijakov opravljalo splošno maturo ter 13 dijakov mednarodno maturo. Maturo so dijaki v povprečju opravili z 21,7 točke.

Zlati maturanti z ravnateljico, od leve proti desni: Živa Bregar, Marko Topić, Miha Mihalič, Ana Sluga, Vid Koščak, Eva Urankar in ravnateljica Mojca Lukšič

Med maturanti splošne mature je v spomladanskem roku sedem dijakov doseglo 30 in več točk. Zlati maturanti na splošni maturi so: Marko Topić, Miha Mihalič, Eva Urankar, Živa Bregar, Ana Sluga, Vid Koščak in Luka Brdar, ki je dosegel vse točke in tako postal diamantni maturant. Nina Novak pa je pri sociologiji dosegla najvišje število točk doseženih v spomladanskem roku splošne mature 2024 pri tem predmetu.

Letos je na Gimnaziji Novo mesto mednarodno maturo opravljala druga generacija maturantov. Tudi oni so dosegli dober uspeh na maturi, saj so od 13 dijakov kar štirje dijaki dosegli 40 točk in več in postali zlati maturanti mednarodne mature. To so Nuša Kocuvan, Jerca Pavlin, Žana Škrabar Steiner ter Jakob Testen.

Generacija maturantov splošne mature 2024 z učitelji in ravnateljico

