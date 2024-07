družabno

Vilinska babica

12.7.2024 | 10:00 | Renata Mikec

Novomeška podjetnica Alenka Udovč Pavlin, ki jo poznamo po blagovni znamki Vilinka, zadnje čase pa se v svojem salonu posveča predvsem maderoterapiji in klasični masaži, je pred tedni postala ponosna babica. Slaba dva meseca star vnuček Lan je plod ljubezni Alenkine 29-letne hčerke Nine Halilović Pavlin in njenega Luke. Fotografija je nastala na prvem Lanovem dopustu v Novalji na otoku Pagu. »Postati babica … to so posebni občutki, ki jih poznaš samo, ko jih res doživiš. Zdaj svoj čas z največjim veseljem delim s to malo srčno kepico, ki mi je v trenutku ukradla srce. In res se je lepo spet zavedati, da si nekomu lahko koristen,« je svoje občutke razkrila simpatična Alenka. Z Nino sta si vse življenje zelo blizu, zaupata si in sta neizmerno povezani, zato je tudi njuna izpopolnjenost v vlogi mame in babice toliko lepša.

‹ nazaj