Komunala javne zelenice kosi bolj poredko kot prej

11.7.2024 | 17:00

Dežurnega novinarja je poklicala Vesna iz Novega mesta in opozorila na košnjo javnih površin, otroških igrišč, rondojev in javnih zelenih površin ob cestah v Novem mestu. »Letos so do zdaj kosili le enkrat, če se ne motim, tako da je trava že precej visoka. Saj razumem, da je to dobro zaradi čebel, a prav lepo pa to ni,« je bila kritična. Direktor Komunale Novo mesto, ki ima koncesijo za urejanje javnih zelenic v Novem mestu, Bojan Kekec je povedal, da je tako dogovorjeno v pogodbi, ki jo ima Komunala z Mestno občino Novo mesto. V ta namen je namenjenega manj denarja kot v preteklosti in zaradi tega imajo za košnjo in urejanje zelenic manj zaposlenih.

Takole so sicer 27. junija dopoldne delavci novomeške Komunale kosili na Novem trgu. (Foto. FB Komunala Novo mesto)

