posavje

FOTO: Začela se je Mestna promenada

11.7.2024 | 10:40 | M. L.

Brežice - S kuhinjo na ulici ter z nastopoma Tamburaškega orkestra KUD Oton Župančič Artiče, ki mu je dirigirala Klara Šimičić, in Nuše Derenda so včeraj v Brežicah začeli Mestno promenado Brežice 2024.

Mestna ulica je bila polna. (Foto: M. L.)

Z orkestrom je nastopila tudi pevska solistka Adrijana Jelen, z njim pa je zapela tudi Nuša Derenda, ki je sicer nastopila samostojno, potem ko so tamburaši odšli z odra.

Nuša Derenda se je najprej pridružila tamburaškemu orkestru.

Kuhinja na ulici

Na cesti prvih borcev, kjer se bodo na Mestni promenadi do 19. julija zvrstili še številni dogodki, so v včerajšnjem popoldanskem odprtju uživali številni obiskovalci. Dobrodošlico jim je zaželel tudi brežiški župan Ivan Molan.Organizator prireditve, ZPTM Brežice, je poskrbel tudi za zabavo najmlajših.

Danes zvečer bo nastopila Veronika Strnad z bandom, in sicer na grajskem dvorišču, ki je poleg Ceste prvih borcev letos tudi prizorišče dogajanja. Za jutri zvečer napovedujejo vilinsko predstavo z ognjenimi obroči in spet živo glasbo, v soboto bodo vaške igre. Na promenadi se bodo v nadaljevanju zvrstili še glasbeni in plesni dogodki, razstava v Mestni galeriji, spored za otroke, kino na grajskem dvorišču in cirkus.

‹ nazaj