posavje

V starem mestnem jedru tradicionalna mestna promenada

10.7.2024 | 11:00 | M. K.

Brežice - V starem mestnem jedru Brežic se danes začenja tradicionalna Mestna promenada Brežice. V okviru prireditve se bodo vse do 19. julija vsak večer zvrstili vrsta glasbenih nastopov, športnih aktivnosti in animacij za otroke, obiskovalci pa bodo lahko na stojnicah uživali v dobri hrani in pijači.

Utrinek lanskega dogajanja

Mestno promenado Brežice bodo odprli danes zvečer z otroškimi uricami in kuhinjo na ulici, v okviru katere se bodo predstavili ponudniki znamke Brežice Selection/Izbrano. Vrhunec večera bo koncert Nuše Derenda.

V četrtek bo Posavski muzej Brežice gostil koncert Veronike Strnad, v petek se bodo lahko otroci razgibali v ritmih Hoops dance s hula hop obroči, sledila bo atraktivna predstava z ognjenimi obroči. Za vrhunec večera bodo oder zasedli Kvatropirci in Alya.

Sobota bo v staro mestno jedro prinesla tradicionalne Vaške igre, večer pa bo zaznamoval koncert enega najboljših Beatles tribute bandov po imenu Help! A Beatles Tribute. Klapa Kampanel bo s svojimi dalmatinskimi melodijami popestrila nedeljski večer.

V ponedeljek zvečer se bodo lahko obiskovalci v središču Brežic zavrteli v ritmih salse in bachate, torek je rezerviran za film Poletje, ko sem se naučila leteti, sreda pa za skupino Čuki. Koncert Guštija bo na vrsti v četrtek, 18. julija.

Zaključni dan, 19. julija, bodo začeli z otroškimi uricami, zvečer pa bo vsa pozornost namenjena otroški predstavi Cirkus Kolibri, ki jo izvaja Čupakabra. Za zaključek večera bo sledil koncert skupine Neki to vole vruče, z znanimi hiti Jeans generacija, Kakva noč, Teška vremena in Californija.

Vsi dogodki bodo za obiskovalce tudi letos brezplačni, staro mestno jedro pa je za promet zaprto.

