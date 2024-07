kronika

FOTO: Avto v kombi; iskalna akcija uspešna

11.7.2024 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 20.50 je na Bizeljskem, občina Brežice, potekala iskalna akcija pogrešane osebe. To pa so našli še pred prihodom enote Zveze reševalnih psov Dolenjske in Skupine za iskanje pogrešanih oseb pri KZS na kraj dogodka. Njihovo posredovanje tako ni bilo potrebno.

Prometna nesreča

Včeraj ob 16.21 uri sta v Obrežju pri Zidanem Mostu trčila osebno in kombinirano vozilo. Gasilci PGD Sevnica, PGD Laško in PGE Celje so nudili pomoč pri oskrbi poškodovane osebe, posuli cestišče z absorcijskim sredstvom, odklopili akumulatorja ter zavarovali kraj nesreče. Poškodovano osebo so odpeljali na nadaljnje zdravljenje v SB Celje.

Trčenje kombija in osebnega avta (Fotografiji: PGD Sevnica)

Plini v skladišču?

Ob 18.35 se je v tovarni na Belokranjski cesti v Novem mestu sprožil detektor plina in zaznaval povišane vrednosti v skladišču. Gasilci GRC Novo mesto so opravili pregled, prezračili prostore in izmerili koncentracijo, vendar povišanih vrednosti plinov niso zaznali.

Počila vodovodna cev

Ob 19.08 so v naselju Griblje, občina Črnomelj, zaradi počene vodovodne cevi posredovali dežurni delavci Komunale Črnomelj in zaprosili za pomoč gasilcev PGD Griblje, ki so očistili in oprali cestišče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODKLANEC, na izvodu DOL. PODKLANEC.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ, izvod 3 Vavpča vas.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POGANSKE NJIVE, TP ŠENTJOŠT, TP HUDI VRH PRI ČRMOŠNJICAH;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BENDJE, TP HRIBI PRI VEL. SLATNIKU, TP KRIŽE, TP PETELINJEK, TP SLATENSKA GORA, TP SMOLENJA VAS1, TP VEL. SLATNIK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI TREBNJEM, izvod 2. GOR. DOBRAVA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Gorenje Zabukovje, nizkonapetostno omrežje – Kremen;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Novo Zabukovje, Zaloka, Žunovec in Srasle.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice - področje Brežice z okolico na območju TP Črešnjice - nizkonapetostno omrežje Smer Cerklje levo med 8.30 in 12. uro; na področju nadzorništvu Krško okolica - področje Krško z okolico pa na območju TP Senovo šola - nizkonapetostno omrežje Kvedrova ulica in ulica Senovških borcev predvidoma med 9. in 11. uro.

