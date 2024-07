gospodarstvo

Tanin znova zagnal proizvodnjo

10.7.2024 | 07:50 | M. Ž.

Sevnica - Iz sevniškega podjetja Tanin so sporočili, da so po 14 dneh uspešno sanirali škodo, ki je nastala po požaru, in ponovno zagnali proizvodnjo. »Hiter in uspešen odziv je omogočil, da se lahko vrnemo k običajnemu poslovanju, za kar se iskreno zahvaljujemo vsem zaposlenim, sodelavcem in partnerjem za njihovo razumevanje in podporo v tem času,« so poudarili. Posebno zahvalo v podjetju namenjajo gasilcem, ki so s svojo hitro in z učinkovito intervencijo pomagali preprečiti hujšo nesrečo. »Njihova predanost, strokovnost in pogum so ključnega pomena za našo skupnost in varnost vseh nas,« so poudarili.

Kot smo poročali, je v Taninu zagorelo v nedeljo, 9. junija, okoli petih popoldne. Zagorelo je nekaj biomase, ki se uporablja za proizvodnjo pare in elektrike, in ostrešja. Pri gašenju požara je sodelovalo 58 gasilcev iz petih gasilskih enot, ranjen ni bil nihče, prav tako ni prišlo do vplivov na okolje, so v podjetju pojasnili takoj po požaru.

Junijski požar na strehi silosa (Foto: arhiv; PGD Sevnica)

‹ nazaj