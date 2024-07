družabno

Nomagova dekleta na potepu

10.7.2024 | 08:40 | R. Mikec

Dekleta, zaposlena pri novomeškem Nomagu, se kdaj pa kdaj odpravijo tudi na kakšen izlet »kar tako«. Sodelavke so si tokrat vzele čas za raziskovanje Trsta in bližnje okolice. Na fotografiji so (od leve proti desni) Sabina Gorišek, Mirjana Polanc in Sara Ina Kovačič, vse tri v podjetju zaposlene v komerciali. Sabina in Mirjana sta »stari borki« in skrbnici ključnih kupcev, kar pomeni, da skrbita za organizacijo prevozov za potrebe šol, vojske, policije, turističnih agencij in večjih podjetij. Sara pa se je kolektivu pridružila pred kratkim, zato je bil potep zagotovo tudi dobra popotnica za odlično sodelovanje v njenem novem kolektivu.

