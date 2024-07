kronika

Grozila osebju in pacientom

9.7.2024 | 18:50 | M. Žnidaršič

Roma grozila in ustrahovala osebje in čakajoče v novomeškem urgentnem centru ter zahtevala takojšnjo obravnavo – Red naredila policija – V bolnišnici načrt varovanja z oceno stopnje tveganja

Novo mesto - Policisti so v nedeljo popoldne posredovali zaradi kršenja javnega reda in miru v novomeški bolnišnici, v kateri naj bi se moški nedostojno vedel do osebja in pacientov, grozil in zahteval takojšnjo obravnavo. Policisti so vzpostavili javni red in mir, 26-letniku, ki je bil pod vplivom alkohola, pa izdali plačilni nalog. O tem smo na kratko že poročali, nam je pa o tem pisal eden od očividcev dogajanja, za pojasnilo smo zaprosili tudi vodstvo bolnišnice.

V novomeški bolnišnici pravijo, da se spoprijemajo z izzivi romske populacije, še posebej sta izpostavljena Urgentni center in oddelek pediatrije. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Oglasil se nam je eden izmed očividcev dogajanja, ki se je odvijalo okoli 13. ure v sprejemni čakalnici novomeškega urgentnega centra. »V čakalnici je bilo takrat okoli 20 ljudi, ko sta pomoč prišla iskat dva mlajša Roma. Ker ju osebje ni obravnavalo takoj, sta začela groziti osebju in ustrahovati čakajoče. To je trajalo kakšne pol ure, dokler niso poklicali oboroženega varnostnika, ki pa sam ni mogel nadzorovati situacije,« je opisal dogajanje in dodal, da je pozneje izvedel, da je posredovala tudi policija.

V Splošni bolnišnici Novo mesto so pojasnili, da se »soočajo z izzivi romske populacije, še posebej sta izpostavljena Urgentni center in oddelek pediatrije. Njihovi obiski so navadno številčni in glasni. V konkretnem primeru sta Urgentni center obiskala dva Roma, eden od njiju pa je bil vidno opit. Bila sta glasna in sta zahtevala prioritetno obravnavo. S posredovanjem zaposlenih prek panik stikala sta se odzvala zunanji varnostnik in policija,« so o dogodku sporočili iz Splošne bolnišnice Novo mesto.

Kot so dodali, imajo v bolnišnici izdelan načrt varovanja z oceno stopnje tveganja varnosti. »Z določenimi ukrepi je poskrbljeno za ustrezno varnost zaposlenih in pacientov, in sicer s stalno prisotnostjo notranjega varnostnika – receptorja. Sklenjeno imamo pogodbo o varovanju z zunanjim varnostnikom, ki dela obhode in se odzove na klic, izpostavljena delovna mesta pa so opremljena s panik stikali, z večjo zaščito stekel in videonadzorom,« so opisali. Zaposlene tudi obdobno izobražujejo, kako ravnati ob nasilju pacientov oziroma obiskovalcev, izvedli so tudi nekaj delavnic s policijo, ki občasno izvaja preventivne obiske in obhode. Razmišljali so tudi o spremembi organizacije dela in vstopa v Urgentni center, vendar je bila podana ocena, da bi bili takšni ukrepi pretirani. »Čeprav veliko truda in energije vlagamo v delo z romsko populacijo, pa se žal situacija ne spreminja na bolje, kot bi želeli, saj gre za širši lokalni in regijski problem,« so še izpostavili v vodstvu bolnišnice.

