Prva belokranjska podjetniška šola za mlade

9.7.2024 | 13:30 | M. K.

Foto: Podjetniški inkubator Bela krajina

Črnomelj - Prva podjetniška šola za mlade, ki jo je Podjetniški inkubator Bela krajina pripravil v sodelovanju s podjetjem Beti Textile Industry, je uspešno zaključena, so sporočili organizatorji. Sedem udeležencev programa je v prvem tednu julija obiskalo podjetje Beti, kjer so se seznanili s proizvodnim procesom, raziskali različne poslovne modele, razvili nov dizajn za upciklirane nogavice in posneli svoj prvi prodajni TikTok video. Izhodišče za nadgrajene nogavice je bila belokranjska dediščina in nogomet. Konec tedna so samozavestno predstavili svoje kreativne nadgradnje v 3-minutnem pitchu pred obiskovalci in strokovno komisijo, ki so jo sestavljali: direktorica podjetja Beti Textile Industry Maja Čibej, vodja marketinga in prodaje v podjetju Ana-Marija Klemenčič, direktorica RIC Bela krajina Barbara Papež Lavrič, lastnik spletne trgovine Belokranjski izdelki in podjetniški mentor Darjan Zlobec ter študentka Fakultete za dizajn Karin Golobič.

Na zaključni prireditvi so podelili dve priznanji. Lucija Gornik je za najboljšo idejo in pitch prejela vrednostni bon v višini 100 € za Supernovo, Ajda Živa Horvat prejelpa nagrado v isti vrednosti za najboljši TikTok video.

Podjetniška šola za otroke je tako zaključila izjemen teden, poln novih znanj, izkušenj in nepozabnih trenutkov,so sporočili iz Podjetniškega inkubatorja Bela krajina ter dodali, da bodo s tovrstnimi projekti še naprej vestno povezovali lokalne gospodarstvenike z belokranjsko mladino.

