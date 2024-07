družabno

2B s prijetno poletno

9.7.2024 | 12:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Aleš Rosa

Pesem Ana iz Pirana belokranjskega dvojca B2 z letošnjega MMS je že v naših ušesih.

Pesem Ana iz Pirana je že v ušesih ljubiteljev glasbe belokranjskega dvojca 2B, ki smo ga lahko slišali tudi na nedavnem portoroškem festivalu Melodije morja in sonca. Energična in poletna funky pesem živahnega ritma in nalezljive melodije je svojo premiero doživela v avditoriju Portorož, kjer se je bratoma Primožu in Gašperju Miheliču na odru pridružila tudi mlada plesalka Taja.

Skladba temelji na resnični zgodbi, ko je Gašper po koncertu v Piranu »skočil do šanka« po pijačo in tam spoznal simpatično natakarico. V predalu sta imela že narejeno glasbeno podlago, iz kombinacije obojega z dodano mešanico poskočnosti in humorja pa je nastal super poletni komad, ki sta ga Viničana, odeta v živo rumeno, na odru predstavila sila samozavestno.

‹ nazaj