Prijeli tatova poljščin; 17-letnik z motorjem v tovornjak; v mazdi 10 migrantov (foto)

9.7.2024 | 11:40 | M. K.

Med 7. 7. in 8. 7. so (takrat še) neznanci z njive pri Dolenjih Lakovnicah izkopali in odpeljali okoli 200 kg krompirja. Med preiskavo so policisti uspeli ugotoviti identiteto 27-letne osumljenke in 32-letnega osumljenca. Na območju Brezja so jima del ukradenega krompirja zasegli in vrnili oškodovancu. Zoper oba bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Policisti na območju PU Novo mesto iščejo ''pobiralce'' poljščin, vseh kraj ne morejo preprečiti ... (Foto: arhiv; PU NM)

Hudo jo je pretepel

Policisti PP Metlika so bili sinoči obveščeni, da zdravstveno osebje oskrbuje žensko, ki naj bi jo pretepel in poškodoval partner. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 44-letni nasilnež v nedeljo hudo pretepel in poškodoval partnerko, ki je šele dan zatem poiskala zdravniško pomoč. Nasilneža so izsledili in mu prepovedali približevanje žrtvi. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper 44-letnika bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Poškodovani motorist

Včeraj nekaj pred 15. uro se je zgodila prometna nesreča z udeležbo motorista in voznika tovornega vozila na cesti med Dolenjim Boštanjem in Sevnico. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 17-letni voznik kros motorja, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad motorjem, padel, drsel po vozišču in trčil v tovorno vozilo, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 39-letni voznik. Motorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo zoper mladoletnika, ki je vozil neregistriran motor, zaradi kršitev cestno prometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Včerajšnja nesreča mladoletnega motorista (Foto: PGD Sevnica)

Drzna tatvina

Na dvorišče stanovanjske hiše v Selcah nad Blanco sta se včeraj dopoldne z osebnim avtomobilom sive barve karavan izvedbe pripeljala neznanca. Skozi odklenjena vrata sta vstopila v stanovanjsko hišo, pregledala prostore in našla ter ukradla denar. Ko sta ju starejša stanovalca opazila, sta zapustila hišo. Šele po njunem odhodu sta lastnika ugotovila, da sta bila žrtvi kaznivega dejanja tatvine in o tem obvestila policiste.

Policisti opažajo, da so žrtve tovrstnih kaznivih dejanj predvsem starejši, tatvine pa so pogostejše dopoldne. Storilci žrtve zamotijo s pogovorom in se predstavljajo kot delavci elektro, komunalnih, telekomunikacijskih ali gradbenih podjetij, odkupovalci železa, serviserji in podobno. Njihov glavni namen je, da vstopijo v hišo ali da žrtev zvabijo iz hiše in preusmerijo njeno pozornost, sostorilci pa v tem času izvršijo kaznivo dejanje. Oškodovanci največkrat šele po njihovem odhodu ali celo v naslednjih dneh ugotovijo, da so bili žrtev kaznivega dejanja.

Občanom zato svetujejo, da so ob nenapovedanih obiskih neznancev še posebej pozorni. Tujcev naj ne vabijo v hiše in naj jih imajo ves čas pod nadzorom. Tudi če hišo zapustijo le za kratek čas ali zaradi dela na bližnjem vrtu, naj vrata zaklepajo in imajo ključ pri sebi. Ob pojavu sumljivih oseb naj bodo pozorni na njihov osebni opis, si zapišejo registrsko številko vozila in o tem takoj obvestijo policiste na številko 113.

Vlom

V Križah na območju PP Novo mesto je med 6. 7. in 8. 7. nekdo vlomil v zidanico. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Dvakrat nad varnostnika prodajaln

Brežiške policiste so včeraj nekaj po 14. uri poklicali na pomoč iz prodajalne v Brežicah, kjer naj bi moški žalil varnostnika, se nedostojno vedel in mu grozil. Policisti so vzpostavili javni red in mir. 27-letnemu kršitelju bodo zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

Zaradi kršenja javnega reda in miru pred prodajalno so okoli 14.30 posredovali tudi policisti PP Krško. Ugotovili so, da se je 53-letna kršiteljica nedostojno vedla do varnostnika, ki jo je opozoril na neupravičeno parkiranje na parkirnem mestu za invalide. Zaradi kršitve ji bodo izdali plačilni nalog.

Tihotapec v avtomobilu prevažal deset ilegalnih migrantov

Policisti so na Brodu v Podbočju sinoči nekaj po 21. uri ustavili voznika osebnega avtomobila Mazda 5 francoskih registrskih oznak. 31-letni državljan Alžirije je na sedežih in v prtljažniku prevažal sedem državljanov Sirije, dva državljana Turčije in državljana Iraka, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljan Alžirije, ki poleg tega nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še potekajo.

Zasežena mazda (Foto: PPIU PU NM)

Nekateri na podvozju ...

Na mejni prehod Metlika je davi nekaj pred 5. uro na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila s priklopnikom slovenskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in na podvozju odkrili dva državljana Maroka, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli.

... še več peš

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Loče, Kapele, Rakovec, Brežice, Jereslavec, Slovenska vas, Jesenice na Dolenjskem) včeraj prijeli 28 državljanov Sirije, šest Afganistana, dva iz Pakistana in državljana Egipta. Na območju PP Črnomelj (Miliči) so prijeli štiri državljane Sudana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 80. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 200 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in devet nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, ponarejanja denarja, drzne tatvine, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitve signalno varnostne naprave, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

