Knjižnica Miklova hiša spet na Škrabčevem trgu

9.7.2024 | 08:15 | STA; M. K.

Ribnica - Knjižnica Miklova hiša, ki je morala julija lani zaradi izlitja vode zapreti svoja vrata na Škrabčevem trgu v Ribnici, od nedavnega znova posluje v starih, a obnovljenih prostorih. Obnova je stala 250.000 evrov.

Odprtje - župan Samo Pogorelc v družbi direktorice Knjižnice Miklova Hiša Ribnica Nastje Hafnar (Fotografije: Občina Ribnica)

Knjižnico in galerijo Miklova hiša je konec julija lani zalila voda iz poškodovane hidrantne cevi, zato je bila nujna temeljita sanacija.

Ker gre za starejšo stavbo, je bilo treba objekt najprej temeljito posušiti, popisati in oceniti škodo, izbrati izvajalca in šele nato so lahko začeli z deli. V vmesnem času se je knjižnica preselila v dvorano ribniškega telovadnega društva Partizan.

V okviru sanacije so zamenjali dotrajano električno napeljavo, zamenjali pode, vrata, stopnice in sanirali stene. Zamenjali so poškodovano in uničeno opremo ter izvedli vse potrebne ukrepe za požarno varnost. Vmes je knjižnica kot upravljalec stavbe izvedla tudi nujna vzdrževalna dela.

Vse skupaj je stalo okoli 250.000 evrov, od česar je nekaj manj kot 100.000 evrov prispevala občina, nekaj več kot 150.000 evrov pa knjižnica sama.

Knjižnica Miklova hiša je skupaj z enotama v Sodražici in Loškem Potoku osrednja javna knjižnica na Ribniškem. Pod tem imenom deluje od leta 1991, ko se je iz takratnega Doma JLA preselila v podržavljeno Miklovo hišo, nekdaj last družine Arko, znane kot Miklovi. V isti stavbi od leta 1988 deluje tudi Galerija Miklova hiša, ki je ena od enot Rokodelskega centra Ribnica.

