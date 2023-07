FOTO: Apokalipsa v Miklovi hiši - če ne uničuje voda z neba, pa tista iz hidranta

26.7.2023 | 18:00

Ribnica - Kot da na Ribniškem ni bilo že dovolj težav zaradi vremenske ujme, o kateri smo že poročali in ki je povzročila ogromno škode, jim je ponoči znova zagodla - voda. Zaradi počene cevi na hidrantu, ki se je nahajal v gasilski omarici v podstrešnih prostorih Knjižnice in Galerije Miklova hiša, je voda zalila večnamensko manjšo dvorano, pisarne, stari del knjižnice v prvem nadstropju, pritlično galerijo in kletne prostore. "Vse ste videli. Voda je celo noč tekla in namakala celotno hišo, povzročila pa je katastrofalno škodo. Zaposleni smo bili zjutraj ob vstopu v notranjost dobesedno v šoku. Po stopnicah se je valil hudourniški potok," je povedala Nastja Hafner, direktorica knjižnice.

Stene, iz katerih so curljali potočki, so se v vseh prostorih napojile kot goba, dvignjeni parket pa je ponekod poškodovan z večjimi grbinami. Takoj so bili poklicani ribniški gasilci, ki so pomagali pri črpanju vode, kmalu pa so jim priskočili na pomoč člani Civilne zaščite in Komunale Ribnica. Gradbeno podjetje je namestilo sušilnike za odstranjevanje vlage.

"Danes bomo ves dan prenašali knjižno gradivo (tega je nekaj tisoč enot), ki ga je voda napojila na policah, v prostore TVD Partizan, kjer bo knjižnica od ponedeljka začasno (prilagojeno) delovala. V tem trenutku ne morem povedati o višini škode niti o nadaljnji usodi knjižnice v tej stavbi," je še dodala Nastja Hafner.

Tudi vodja galerije, Ana Koščak, je bila otožna ob pogledu na znamenito Galerijo Miklova hiša, ki je že več kot 30 let eden pomembnejših slovenskih galerijskih prostorov. "Celonočna količina vode se je zlila ravno tja, naprej pa po kamnitih stopnicah v večnamensko klet. Z namočenega stropa se lušči omet. Vse skupaj me spominja na apokalipso," je zaupala svoje žalostne misli.

M. Glavonjić

