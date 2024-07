šport

Ciljajo, da bodo znova krojili vrh druge lige

6.7.2024 | 18:00 | Besedilo in fotografije: R. N.

Novo mesto - Nogometaši Krke so v ponedeljek začeli priprave na novo sezono. Nadejajo se, da bo uspešnejša kot minula, ko so do vse do konca trepetali za obstanek v 2. SNL, v kateri so osvojili skromno 13. mesto. »Minulo sezono želimo čim prej pozabiti. Zavedamo se, da se ne sme ponoviti, zato smo v novo krenili drugače,« pravi športni direktor novomeškega nogometnega kluba Krka Željko Hvalec, ki je to funkcijo prevzel spomladi po odhodu Saše Udoviča.

Nogometaši Krke se pripravljajo na novo sezono.

Člansko moštvo bo nekoliko spremenjeno, saj so odšli Amir Dervišević, Renato Simić, Kristijan Blaževski, Filip Nikola Ostojić in Janko Ivetić, od igranja nogometa pa se je poslovil Marko Bedek, ki si je lani poškodoval nogo, zato je moral izpustiti drugo polovico sezone. »Moral je na operacijo, po rehabilitaciji pa so zdravniki ocenili, da če bi še naprej igral na takme nivoju, bi lahko prišlo do poslabšanja stanja. To je velik udarec za naš klub, saj smo računali na njegov povratek,« je poudaril Hvalec.

Športni direktor NK Krka Željko Hvalec

Nastale vrzeli so zapolnili z okrepitvami. V Novo mesto sta se vrnila otroka Krke Patrik Katič, ki bo nastopal kot posojeni igralec Maribora, in Nace Koprivnik, ki je nazadnje igral za Jadran Dekani, pred tem pa je bil član velenjskega Rudarja, s katerim je nekaj nastopov zbral tudi v prvi ligi. Iz Slovenske Bistrice je prišel Andraž Borovnik, v kratkem pa naj bi podpisali pogodbo s španskim nogometašem, ki je treniral v mladinski šoli Barcelone.

Nogometaše smo danes dopoldan obiskali na treningu. »Gremo pogumno v novo sezono. Klub nam je omogočil zelo dobre pogoje za treninge. Igralci so lahko osredotočeni samo na nogomet. Vesel sem, da smo zadržali jedro ekipe, da bomo lahko nadaljevali delo, ki smo ga začrtali že ob mojem prihodu spomladi. Pričakujem, da bo precej lepša sezona, vendar nočemo veliko govoriti, raje bomo to pokazali na igrišču,« pravi trener Krke Adnan Zildžović, ki mu po novem kot pomočnik pomaga Matej Škrbec. Trener vratarjev ostaja Darko Marjanovič, za telesno pripravo pa bo še naprej skrbel Erik Juršič.

Zildžović ocenjuje, da so fantje na zbor prišli že kar dobro pripravljeni, zato se bodo lahko hitro posvetili uigravanju moštva. »Želim Krko, ki bo igrala napadalno, atraktivno, agresivno, da se bori do konca in prejme precej manj golov, kot v pretekli sezoni. To pa ne pomeni, da se bomo branili. Še enkrat bi se zahvalil upravnemu odboru kluba, kajti skoraj vse, kar smo si zaželeli, so nam omogočili. Ni izgovorov za kogarkoli od nas. Želja nam je privabiti čim več ljudi na tribune. Vemo, kaj je za to potrebno. Zagotovo v prvi vrsti dobri rezultati,« se zaveda trener krkašev.

Po besedah športnega direktorja so cilji kluba vedno usmerjeni proti vrhu. »Upamo, da bomo znova krojili vrh druge lige in se morda celo borili za napredovanje v prvo ligo. To ne govorim kar tako. Opazoval sem fante na prvih treningih in mislim, da smo sestavili dobro ekipo,« optimistično v novo sezono zre Hvalec.

Krka se bo v uvodnem krogu, predvidoma 9. avgusta, doma pomerila s Slovanom, novincem v ligi. Nato pa jo čakata gostovanji v Tolminu in Dekanih. »Žreb nam je šel kar na roke. Na nas pa je, da pokažemo svojo kakovost. Ne smemo se zanašati in misliti, da na bo kaj podarjeno,« še dodaja Hvalec, ki se zaveda, da je dober štart zelo pomemben za nadaljevanje prvenstva.

