Skupaj tudi v pesmi

6.7.2024 | 11:30 | Lidija Markelj

Foto: osebni arhiv Janeza Lekšeta

Znani dolenjski harmonikar Janez Lekše s Hudenj pri Škocjanu, ki ima svojo zasebno šolo poučevanja harmonike Diaton, je že večkrat nastopil z glasbeno nadarjenim sinom Jurijem, nedavno pa je v glasbene vode privabil celo ženo Jernejo. Ob 10. obletnici poroke sta prijatelje presenetila s skupnim posnetkom starejše, a mnogim znane skladbe Ljubezen ni le beseda avtorjev Nika Zajca in Ivana Sivca. Za Janeza to ni bilo nič novega, za Jernejo pa povsem nova izkušnja, saj je bil to zanjo prvi obisk in pevski preizkus v snemalnem studiu. Skladbo sta posnela v snemalnem studiu Osredkar. Ivan Osredkar je posnel kitari in ob tem ustvaril še videoposnetek. »Morda pa še kdaj, kajne Jerneja?« ji je ob obletnici namignil mož Janez.

Pesem za deset let poroke

