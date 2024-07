bela krajina

Športno igrišče Beti bo dobilo tudi tribune

5.7.2024 | 13:00 | M. K.

Foto: Občina Metlika

Metlika - Metliška županja Martina Legan Janžekovič je z direktorjem podjetja BGP gradnje Danijelom Špinglerjem danes podpisala pogodbo za nadaljevanje ureditve športnega igrišča Beti. Tega so po prvem delu obnove v družbi Petra Vilfana uradno odprli lanskega oktobra.

Igrišče za Beti

V sklopu investicije je predvidena ureditev dovozne poti, izgradnja tribun, postavitev varovalne ograje in ureditev okolice večnamenskega igrišča. Občina Metlika je namreč letos ponovno uspešno kandidirala na javnem razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi in prejela sredstva za nadaljevanje ureditve športnega igrišča Beti.

Vrednost pogodbenih del znaša 65.318 evrov z DDV, od tega bo s strani Fundacije za šport zagotovljenih 30.993 evrov, razliko pa bo zagotovila občina iz svojega proračuna.

Današnji podpis pogodbe

Z naložbo želijo izboljšati pogoje za vadbo in športno udejstvovanje rekreativcev ter omogočiti organizacijo raznih športnih prireditev in tekmovanj različnim športnim klubom in društvom, so na metliški občini zapisali v sporočilu za javnost.

‹ nazaj