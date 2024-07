Drevi začetek glasbenega festivala Novomeško poletje

2h nazaj Oceni legat

Kot davkoplačevalec in sofinancer lokalne novomeške kulture in kot občan se globoko nestrinjam z izborom nastopajočih lPoletnih dnevov Novega mestai 2024. Že od 11-14,junija je bil vsakoletni Teden kultur Novo mesto,kjer se že otroke posiljuje z eksotičnimi kulturami, pa še svoje slovenske nimajo izoblikovane.Dolenjec je zbegan od vaše namenske mozaične kulture in ne zna sestaviti celotne slike z nepovezanimi dejstvi. Preko kulturnega marksizma obujate idejo male Jugoslavije. Z našteto srbsko kantavtorico,tetoviranim arabcem sodobnega sevdaha in hrvaškim triom Rundek hočete preživeto jugoslovansko kulturo vpeljati nazaj v Novem mestu za male honorarje" in". Tudi cenenih country pevcev ZDA ne rabimo.Zato se zbegani povprečni Dolenjec na Cvičkariji spomladi lahko sam še napije in poleti pobegne na osamljene skalnate obale Dalmacije. To nedeljo očitno aktualni kreatorji novomeškega programa niso slišali svojega rojaka dr. Milčka Komelja kaj jim je ponovno pravil na RTS1 kot nedeljski gost pri novinarju Možini.