Zelena luč za umestitev novega daljnovoda med Kočevjem in Črnomljem

5.7.2024 | 10:00 | STA

Ljubljana/Kočevje/Črnomelj - Vlada je na včerajšnji seji izdala uredbo o državnem prostorskem načrtu za graditev novega dvojnega 110-kilovoltnega daljnovoda v občinah Kočevje in Črnomelj. Ta bo med drugim povečal zanesljivost obratovanja elektroenergetskega sistema v Beli krajini in na Kočevskem, so po seji vlade sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Daljnovod v dolžini približno 34,5 kilometra, ki bo potekal med razdelilnima transformatorskima postajama Kočevje in Črnomelj, bo po navedbah ministrstva zadostil tudi predvidenemu porastu električne moči in porabe električne energije v jugovzhodnem delu Slovenije.

Zaradi izgradnje novega daljnovoda se bodo lahko v distribucijsko omrežje priključili novi odjemalci, obstoječim uporabnikom pa bo omogočen nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj ter s tem povezane potrebe po električni energiji.

Kot je spomnilo ministrstvo, so v včeraj izdani uredbi o državnem prostorskem načrtu opisane in grafično prikazane rešitve glede tehničnega, komunalnega, varnostnega, okoljevarstvenega, urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega urejanja prostora. Načrt je hkrati tudi podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov.

Upravljavec distribucijskega omrežja v jugovzhodnem delu Slovenije, ki je odgovoren za izvajanje distribucije električne energije, vzdrževanje in razvoj omrežja, zagotavljanje njegove dolgoročne zmogljivosti in zanesljivosti oskrbe z električno energijo, je sicer Elektro Ljubljana.

Območje Kočevskega je napajano s 110-kilovoltnimi daljnovodi iz smeri Grosupljega in Novega mesta, vendar je povezava z Belo krajino izvedena le na srednjenapetostni ravni, kar ne zadošča kriterijem zanesljivosti oskrbe v primeru dodatnih potreb regije po električni energiji, izhaja iz pojasnil ministrstva ob objavi predloga državnega prostorskega načrta januarja letos.

