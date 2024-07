družabno

Komunalci tudi krvodajalci

4.7.2024 | 11:00 | Renata Mikec

Foto: Anita Petrič

Krvodajalstvo je eno najplemenitejših dejanj posameznika. Za to vrsto humanosti se v Sloveniji na leto odloči približno pet odstotkov ljudi. Mednje sodijo tudi zaposleni v novomeški komunali. Pred dnevi so sodelovali v krvodajalski akciji in tako vnovič darovali to pomembno življenjsko tekočino. Med sodelavci imajo tudi rekorderja Jožeta Kopino, ki je kri daroval krepko več kot stokrat. V tokratni akciji je bilo to že 118., na kar je zelo ponosen, za posebnega heroja pa ga imajo tudi njegovi sodelavci. Na fotografiji je le del skupine zaposlenih v Komunali Novo mesto: Cveto Sršen, Peter Stipan, Damjana Mihina, Jože Kopina, Bojan Kekec, Jožica Muhič, Dušan Luthar in Vanda Zamida, manjkajo pa Janja Hudoklin, Marko Žagar in Ivan Petan. Med rednimi krvodajalci je zadnja leta tudi direktor Komunale Novo mesto Bojan Kekec, ki je kri daroval 18-krat. Prvič se je to zgodilo leta 1985, ko je bil v vojski, dejavnejši je zadnjih deset let, redno pa se udeležuje prav kolektivnih akcij krvodajalstva.

‹ nazaj