FKK danes z gledališko delavnico, sledi pester koncertni program

4.7.2024 | 08:15 | M. K.



Kostanjevica na Krki - V Kostanjevici na Krki je minuli vikend svojo sedmo edicijo ugledal Festival Kulture Kostanjevica (FKK 2024). V atriju dvorišča Galerije Božidar Jakac so zbrano občinstvo pozdravili predstavniki Mladinskega društva Kostanjevica na Krki, župan občine Kostanjevica na Krki Robert Zagorc in direktor Galerije Božidar Jakac Goran Milovanović. Večer se je nadaljeval pod taktirko izjemne vokalistke Nine Strnad in njene zasedbe Nina Strnad Jazz Band. V jasnem in toplem večeru se je zbralo okoli 500 obiskovalcev, ki so poslušali novo avtorsko glasbo Nine Strnad in vsem znane slovenske popevke v njeni interpretaciji, so sporočili organizatorji.

Odprtje festivala (Foto: Tadej Abram)

Stane Tomazin, programski vodja FKK: »Ponosni smo, da smo tako otvorili sedmo izvedbo. V Mladinskem društvu Kostanjevica na Krki se že sedem let trudimo, da vsako leto pripeljemo najboljše umetniške izvajalce in menimo, da nam je to letos še posebej uspelo. Vrhunski avtorji in igralske zasedbe v pristnem okolju najmanjšega slovenskega mesta dovoljujejo ravno pravo mero kulture, ki si jo želimo vsi.«

FKK 2024 je v ponedeljek gostil legendarnega Zijaha Sokolovića s predstavo Lijevo, desno, glumac, ki je kljub slabemu vremenu napolnila Opatovo dvorano v Galeriji Božidar Jakac. V torek pa je sledila projekcija filma Poslednji heroj v režiji Žige Virca in v produkciji Studia Virc. Obiskovalci so bili navdušeni nad črno komedijo, ki je premiero doživela lani na Festivalu slovenskega filma v Portorožu.

Zijah Sokolović: Lijevo, desno, glumac

Danes se ob 14. uri začne tridnevna gledališka delavnica Daniela Daya Škufco s poudarkom na igri, tekstu in kontekstu ter učenju razigranosti in spontanosti pri delu s tekstom. Ob 20. uri je na sporedu Okrogla miza o dobrih praksah decentralizirane kulture, na kateri bodo sodelovali predstavniki različnih festivalov, organizacij, rezidenc. Po okrogli mizi bo sledil koncert skupine freekind., ki bo prav tako v Galeriji Božidar Jakac.

V petek in soboto bo sledil vrhunec festivala v dveh programsko najbolj zgoščenih dnevih. Za koncertni del je treba kupiti vstopnice (na spletni strani Eventim in fizično na vseh njihovih pooblaščenih prodajnih mestih), na gledaliških predstavah in literarnem zajtrku pa se zbirajo prostovoljni prispevki.

V petek bo Galerija Božidar Jakac postala prizorišče predstave Pod kontrolo v izvedbi Luke Piletiča in v produkciji Via Negative ter Momenta Maribor. Nadaljevanje bo potekalo na otoku, v središču Kostanjevice na Krki, kjer bodo nastopili Dubzilla, Klemen Klemen, Konstrakta in Kokosy.

Soboto ob 11. uri začenjajo z literarnim zajtrkom in gostom – pisateljem Dragom Jančarjem. Ob 20. uri prizorišče dogajanja ponovno prevzema Galerija Božidar Jakac s predstavo Staging a Play: Antigona v izvedbi Matije Ferlina in v produkciji Emanata. Nato pa se ponovno selijo na otok, kjer se bodo v sobotnem koncertnem delu predstavile glasbene skupine Zoster, Vojko V, in Gnome.

Nina Strnad & Jazz band sta navdušila številno očbinstvo.

